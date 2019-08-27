Van'da kayyum atanmasından sonra gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
21 dakika önce
Geçtiğimiz günlerde kayyum atanan Van'da valilik. 30 gün süreyle her türlü yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi etkinlikleri yasakladı.
Geçtiğimiz günlerde kayyum atanan Van'da valilik. 30 gün süreyle her türlü yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi etkinlikleri yasakladı.
Valilikten yapılan açıklamada kentte oluşabilecek olayların önüne geçmek için birtakım önlemler alındığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:15
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