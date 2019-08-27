Son Dakika Haberleri: Van'da kayyum atanmasından sonra gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
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Van'da kayyum atanmasından sonra gösteri ve yürüyüşler yasaklandı

21 dakika önce

Geçtiğimiz günlerde kayyum atanan Van'da valilik. 30 gün süreyle her türlü yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi etkinlikleri yasakladı.

Van'da kayyum atanmasından sonra gösteri ve yürüyüşler yasaklandı, System.String[]

Geçtiğimiz günlerde kayyum atanan Van'da valilik. 30 gün süreyle her türlü yürüyüş, toplantı, basın açıklaması, oturma eylemi, stant açma gibi etkinlikleri yasakladı.


Valilikten yapılan açıklamada kentte oluşabilecek olayların önüne geçmek için birtakım önlemler alındığı belirtildi.

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Van, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 08:15 
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