Van'da Kck'nın Dtk Yapılanmasına Operasyon: 25 Gözaltı

Van'da polis ekiplerince yapılan operasyonda, KCK çatısı altında olan ve örgütün yasama organı DTK yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 25 şüpheli gözaltına alındı.

Van'da polis ekiplerince yapılan operasyonda, KCK çatısı altında olan ve örgütün yasama organı DTK yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen 25 şüpheli gözaltına alındı. Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, PKK/KCK silahlı terör örgütünün ve işbirlikçilerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "20 Mart 2019 günü Müdürlüğümüz Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; KCK çatısı altında olan ve örgütün yasama organı DTK yapılanması içerisinde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen şüphelilere yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda, 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Gözaltına alınan şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokuman ele geçirilmiştir" denildi.



(İHA)

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