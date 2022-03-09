Van'da kedi güzellik yarışması düzenlenecek - Son Dakika
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Van'da kedi güzellik yarışması düzenlenecek

09.03.2022 17:03
Van'da kedi güzellik yarışması düzenlenecek

Van Büyükşehir Belediyesi, ödüllü Van Kedisi güzellik yarışması düzenleyecek.

Van Büyükşehir Belediyesi, ödüllü Van Kedisi güzellik yarışması düzenleyecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin tanıtımı için 15-29 Mart tarihleri arasında yapılacak Van Alışveriş Festivalinde (Shopping Fest) birbirinden renkli etkinlikler yer alacak.

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi de Van kedisini tanıtmak, insanlara hayvan sevgisini aşılamak amacıyla Van Kedisi Güzellik Yarışması organize edecek.

Yarışmaya katılmak isteyen kedi sahipleri www.yarisma.van.bel.tr adresinden 18 Mart'ta kadar başvuru yapabilecek.

Yarışmada birinci olan kediye tam, ikinci olan kediye yarım, üçüncü olan kediye çeyrek altın, 2 kediye de mansiyon ödül olarak gram altın verilecek.

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Büyükşehir Belediyesi, Van Kedisi, kedi, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da kedi güzellik yarışması düzenlenecek - Son Dakika


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