Son Dakika Haberleri: Van'da "Kemerin Ses Getirsin" uygulaması
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Van'da "Kemerin Ses Getirsin" uygulaması

19 dakika önce

Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kemerin Ses Getirsin" uygulaması kapsamında kontrol noktalarında denetim yaptı, sürücüleri uyardı.

Van'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Kemerin Ses Getirsin" uygulaması kapsamında kontrol noktalarında denetim yaptı, sürücüleri uyardı.
İçişleri Bakanlığınca başlatılan "Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin" uygulaması devam ediyor.
Bu kapsamda, Van-Özalp kara yolu üzerinde denetim yapan İl Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, durdurdukları araç sürücüleri ve seyahat eden yolcuların bayramını kutlayarak ikramda bulundu.
Sürücülere ve vatandaşlara emniyet kemeri takmanın önemiyle ilgili bilgiler veren ekipler, "Güvenliğiniz için sizin de kemeriniz ses getirsin." diyerek emniyet kemeri takmadan yola çıkmamaları uyarısında bulundu.
Kontroller sırasında Erçek Mahallesi'nden gelen vatandaşlar ile çocuklar da, jandarma ekiplerinin bayramını kutladı, görevlerinde başarılar diledi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 05:56 Kaynak: AA
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