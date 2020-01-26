Van'da kemoterapi alan hastaların yüzü müzikle güldü - Son Dakika
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Van'da kemoterapi alan hastaların yüzü müzikle güldü

6 saat önce

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde kemoterapi alan hastalar için müzik dinletisi sunuldu.

Van'da kemoterapi alan hastaların yüzü müzikle güldü, System.String[]

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde kemoterapi alan hastalar için müzik dinletisi sunuldu.

Medikal Onkoloji Ünitesinde tedavi gören hastalara moral vermek isteyen Faslı Muhabbet Müzik Grubu, müzik dinletisiyle hastaların güzel bir gün geçirmesini sağladı.

YYÜ Dursun Odabaşı Tıp Merkezi Eğitim Hemşiresi Hatice Kübra Aslan, etkinlik sayesinde hastaların eğlenceli bir gün yaşadığını söyledi.

Etkinliğin hem kemoterapi alan hastalar hem de hasta yakınları için moral olduğunu belirten Aslan, "Bu tür organizasyonlarıyla hastaların moralini yüksek tutmaya çalışıyoruz. Hastalar müzik eşliğinde eğlenceli anlar yaşadı. Hastanemizde tedavisi devam eden hastalar için bu tarz etkinlikleri sürekli yapıyoruz." diye konuştu.

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 11:18 Kaynak: AA
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