Van'da kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu - Son Dakika
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Van'da kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu

09.04.2022 15:43
Van'da kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu

VAN kent merkezinde yağmur, Özalp ve Saray ilçelerinin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etki oldu.

VAN kent merkezinde yağmur, Özalp ve Saray ilçelerinin yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etki oldu.

Kent merkezinde sabah saatlerinde yağmur yağarken, Özalp ve Saray ilçelerinin kırsal mahallelerinde ise yoğun kar yağışı etkisini gösterdi. Kırsaldaki yerleşim yerlerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu.Meteoroloji yetkilileri, hafta başından itibaren hava sıcaklığının mevsim normalerinde süreceğini belirtti.


Van'da kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Van'da kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Van'da kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu
Van'da kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu
YORUMLAR
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Saray, Özalp, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da kent merkezinde yağmur, yüksek kesimlerde kar etkili oldu - Son Dakika
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