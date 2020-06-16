Van'da kent merkezindeki ahırlar yıkılıyor - Son Dakika

Van'ın Edremit ilçesinde çevre ve insan sağlığını olumsuz etkileyen, Van Gölü'nün kirlenmesine neden olan 331 ahırın yıkımına başlandı.



Edremit Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez'in başkanlığında 20 Mayıs'ta yapılan toplantıda Edremit ilçesindeki ahırların yıkımı kararlaştırıldı.



Alınan karar doğrultusunda ahırların bulunduğu mahalleye gelen Edremit Belediyesi Yapı Kontrol, Çevre Koruma ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gerekli önlemleri aldıktan sonra ahır yıkımına başladı.



Edremit Belediye Başkan Vekili Kerem Baynal, yaptığı açıklamada, kentteki ahırların Van Gölü'ne zarar verdiğini, çevreyi ve insan sağlığını olumsuz etkilediğini söyledi.

Kentte 2 bin 700'ün üzerinde ahırın olduğuna dikkati çeken Baynal, şunları söyledi:

"Kenar mahallelerde kurulan ahırlar nüfusun artmasıyla yerleşim alanlarının içinde kaldı. Buralardan yayılan koku ve hayvansal atıklar, hem görüntü hem de çevre kirliliğine neden oluyor. İnsan sağlığı da bundan olumsuz etkileniyor. Mahalli Çevre Kurulu tarafından alınan karar neticesinde Van'daki ahırların yıkımı kararlaştırıldı. İlçede tespit edilen 331 ahırdan ilkini yıkmış bulunuyoruz. Ahır sahipleri mağdur edilmeden bu işi hızlı bir şekilde tamamlamayı planlıyoruz."

Ahırı yıkılan Sabri Yılmaz ise memleketin faydasına olan işlere destek verdiklerini belirterek, "Ahırlarımızın yıkılmasıyla ilgi talebi kabul ettik. Bu yıkımın çocuklarımızın geleceği için hayırlı olacağını düşünüyorum. İlimiz için hayırlı olsun." dedi.