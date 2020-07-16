Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit - Son Dakika

Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da düşen keşif uçağına ilişkin, "Ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını ve 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Van'da düşen keşif uçağına ilişkin, "Ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını ve 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler." dedi.

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Bakan Soylu, Ferit Melen Havalimanı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, pazartesi gününden itibaren Van ve Hakkari'de keşif ve gözetleme göreviyle bulunan 2015 model insanlı keşif uçağı olarak envantere kayıtlı olan uçağın 15 Temmuz'da saat 18.35 sularında yeniden keşif ve gözetleme yapabilmeyi teminen Van Ferit Melen Havalimanı'ndan kalktığını söyledi.

Uçakta 2'si pilot 7 emniyet mensubunun bulunduğunu aktaran Soylu, şunları kaydetti:

"Saat 22.32 sıralarında en son Başkale üzerindeyken havalimanıyla, kuleyle irtibat sağlandı, dönüşte olduğunu ifade etti. Sonra 22.45 civarında da hem radar hem de iletişim tespiti tamamen kesildi. Saat 23.15 civarında bize böyle bir bilgi ama belki teknik bir aksaklık olacağı konusunda bir değerlendirme de yapılabilir. Bu esnada Gevaş civarında bir ihbar geldi. Uçağın alçaldığını ve gözden kaybolduğunu ifade eden bir ihbardı. Bunun üzerine aramalar o civarlarda tüm ekiplerimizle havadan ve karadan yapılmaya başlandı. Gece saat 03.00 civarında buradan oraya giden ekiplerimiz Artos Dağı'nın 2 bin 200 rakımına uçağımızın çarparak kırıma uğradığını ve 2'si pilot olmak üzere kahraman 7 evladımızı kaybettiğimizi bize bildirdiler. Şu an oradalar, biz de oraya geçeceğiz. Görev şehitlerimiz. Allah rahmet eylesin, milletimizin başı sağ olsun."

Bakan Soylu daha sonra Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş ile bölgeye hareket etti.

Süleyman Soylu, Artos Dağı, Pilot, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 06:30 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da keşif uçağı düştü: 7 şehit - Son Dakika
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