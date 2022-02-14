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Van'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin özel gösterimi yapıldı - Son Dakika

Van'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin özel gösterimi yapıldı

14.02.2022 18:28
Van'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin özel gösterimi yapıldı

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünün anlatıldığı TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin özel gösterimi Van'da gerçekleştirildi.

Trabzon'un Maçka ilçesinde 11 Ağustos 2017'de teröristlerle kahraman Mehmetçiğin girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünün anlatıldığı TRT Ortak Yapımı "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin özel gösterimi Van'da gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü konferans salonundaki gösterimi Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, vali yardımcıları, şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in eşi Cemile Gedik, şehit aileleri ve gaziler izledi.

Gösterim sonrası açıklama yapan Vali Bilmez, "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin duygu yüklü olduğunu söyledi.

Filmin birliği, beraberliği ve kardeşliği pekiştirdiğini belirten Bilmez, şunları kaydetti:

"Bu topraklarda kardeşçe barış, huzur, güven içinde yaşamımızı istemeyenler, buldukları maşalarla huzurumuzu kaçırmaya çalışacaklar. Bunu herkes bilsin ki Ferhat komutandaki insanlık sevgisi, şehit Eren'deki memleket aşkı bu nefreti ve terörü ilelebet bitirecektir. Bugün 14 Şubat Dünya Sevgililer Günü. Bugün aynı zamanda memleketini seven, şehadet şerbeti içenlerin de günüdür. Bu sevgi tüm şerleri, kötülükleri Allah'ın izniyle yok edecek, birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi de pekiştirecektir. Başta şehidimiz Eren Bülbül, Ferhat Gedik, filmde adı geçen Fethi Sekin, Halis Demir olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Hiç kimse birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, devletiyle milletiyle bütünleşmiş bu toplumumuzun huzurunu bozamayacak. Rabb'im şer odaklarının yaptığı tuzağa kendilerini düşürsün."

Şehit Eren Bülbül'ün annesi Ayşe Bülbül de filmi izlerken çok duygulandığını, gözyaşlarını tutamadığını anlattı.

Oğlu Eren'in şehitliğiyle gurur duyduğunu ifade eden Bülbül, "Evladımın filmini izlerken göğsüm kabardı. Evladım 15 yaşında şehit oldu. Eren'in annesi olduğum için mutluyum. Evladımın unutulmaması için filmi yapan herkese teşekkür ederim. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevdiklerine sabırlar diliyorum." diye konuştu.

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Eren Bülbül, Gedik, Şehit, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Van'da 'Kesişme; İyi ki Varsın Eren' filminin özel gösterimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filminin özel gösterimi yapıldı - Son Dakika
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