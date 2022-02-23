Van'da keskin nişancı tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da keskin nişancı tüfeği ele geçirildi

23.02.2022 10:01
Van'da keskin nişancı tüfeği ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlayan şahıs/şahısların deşifresine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince bir ikamette aramada yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "Yapılan aramada; 1 adet keskin nişancı tüfeği, 2 adet keskin nişancı tüfek şarjörü, 1 adet keskin nişancı tüfeği dürbünü, 83 adet 7.62x54 mm fişek, 1 adet tabanca şarjörü, 82 adet 9 mm fişek, 23 adet parça tesirli 9 mm fişek, 25 adet 7.65 mm fişek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan (13. Madde) işlem yapılan şüpheli şahıslar, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir" denildi. - VAN

YORUMLAR
500
Son dakika: Van'da keskin nişancı silahı ele geçirildi Son dakika: Van'da keskin nişancı silahı ele geçirildi Kumar oynatılan kıraathaneye polis baskını Kumar oynatılan kıraathaneye polis baskını

Kaçakçılık, Hisarcık, Polis, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da keskin nişancı tüfeği ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika
09:53 Psikolojik sorunlar yaşayıp yıllarca uzak kalmıştı! Arda Kural'dan Sarp Levendoğlu iddiası: Bana baskı yapmak istedi
09:45 Gözler Bilim Kurulu'nda! Bugün açıklanacak! Maske zorunluluğu kalkacak mı?
09:37 Berk Ateş ve Simge Aköz çifti kameralar karşısında: Keyifle yaşıyorum. Şu an güzel, her şey yolunda gidiyor
09:35 Yıllar önce bugünü mü işaret etmişti? Putin'in "Rusya'nın sınırları yoktur" sözlerini içeren videosu tekrar gündemde
09:09 Apartmanlarına dadanan hırsızı afişlerle ifşa ettiler! Ama ona afiş bile dayanmıyor
09:10 İngiltere'ye gitmeyi hayal ediyorlardı, rehine çetesinin eline düştüler: Attıkları konumla kurtuldular!
09:17 Interpol, Sedat Peker için kırmızı bülten çıkardı!
09:07 Yumruklu kavganın bedeli ağır oldu! Survivor yarışmacısı Yasin, 6 oyundan men edildi
08:57 İddia: Halil Falyalı bir gün önce öldürülecekti! Gözcü tuvalete gidince suikast ertesi güne kaldı!
08:55 14 yaşındaki kızı taciz eden adamın eşi, boşanma davası açtı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 10:07:12. #1.11#
SON DAKİKA: Van'da keskin nişancı tüfeği ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement