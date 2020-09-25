Kimlik kartına ehliyet bilgilerinin yüklenmesi işlemlerine başlandı - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde, İçişleri Bakanlığının Hayat Kimliğinle Kolay Projesi kapsamında kimlik kartına sürücü belgesini yükleme işlemlerine başlandı.

Randevu alarak sürücü belgesi ile kimlik kartını birleştirme işlemi için İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğüne gelen vatandaşların, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak işlemleri gerçekleştirildi.

İlçe Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü görevlisi Vedat Erol, vatandaşların 199 nolu hattı arayarak randevu aldığını söyledi.

Söz konusu işlemlere başladıklarını belirten Erol, "Burada yığılma olmaması için randevu sistemiyle işlemleri yapmaktayız. Her işlemden önce ellerimizi dezenfekte ediyoruz. Bu uygulama vatandaşlarımız için kolaylık oldu. Burada 1 dakika gibi kısa sürede kimlik ile ehliyet kartlarını birleştiriyoruz." dedi.

Vatandaşlardan Ejder Ünal, bu işlem için randevu aldığını ve işleminin kısa sürede yapıldığını belirterek, "Görevlilere çok teşekkür ederim. Bu ileride hayatımızda kolaylık sağlayacak bir kart sistemi" ifadesini kullandı.

Yıldız Taşdemir de sosyal mesafe ve diğer kurallara uyarak işlem yapıldığını ve uygulamadan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.