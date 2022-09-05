Mahalle muhtarı Ömer Ertürk, durumu itfaiyeye haber verdiklerini belirterek, "Dumanları takip ettik. Başta çobanların ateş yaktığını düşündük. Sonra yanan alana geldiğimizde çimenlerin içten içe yandığını gördük. Söndürmeye çalıştık söndüremedik. Sonra itfaiye ekiplerine haber verdik. İtfaiye ekipleri olay yerine gelerek yangını söndürdü. Bu alanda 2 haftadır aralıklarla böyle dumanlar kendiliğinden yükseliyor. Uzman ekiplerce bunun araştırılmasını istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Araştırma, İtfaiye, Özalp, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Sazlıkta içten içe yanan toprak için 'araştırılsın' isteği - Son Dakika

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