Van'da kırlangıçların yuva yaptığı tepe fotoğraf tutkunlarının mekanı oldu - Son Dakika

Van'ın Erciş ilçesinde, vatandaşların çeşitli işlerinde kullanmak için toprak taşıdığı tepeye yuva yapan yüzlerce kırlangıç, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu.

İlçenin Haydarbey Mahallesi'ndeki dağlık alanda, vatandaşların toprak temin ettiği tepenin dik yamacına yüzlerce kırlangıç yuva yaptı.

Bunu fark eden vatandaşların toprak almaya ara verdiği tepe, yüzlerce kırlangıç yuvasıyla vatandaşların yanı sıra fotoğraf tutkunlarının mekanı haline geldi.

Bölgeye gelenler, kırlangıç yuvalarını fotoğrafladı.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Prof. Dr. Özdemir Adızel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkbaharda 5 farklı kırlangıç türünün, düzenli olarak Türkiye'ye geldiğini söyledi.

Bu türlerden dördünün, Van ve çevresinde de yaşadığını belirten Adızel, "Kırlangıçların tamamı, uçan sinek ve böcekleri yiyerek beslenir. Sinek ve sivrisinek nüfusunu dengede tutarlar. Başka bir deyişle kırlangıçlar olmasaydı, çok daha fazla sineğe maruz kalacaktık. Doğaya sinek ilacı atmadan yaşamak için kırlangıçlara çok ihtiyacımız var." dedi.

Kırlangıçların yuva mühendisi kuşlar olduğunu vurgulayan Adızel, şöyle konuştu:

"Çoğu, çamurdan yuvalar yaparlar. Kum kırlangıçları (Riparia riparia) ise kum ocağı ve dere kenarı gibi gevşek dik yamaçları oyarak yuva yaparlar. Toprak yapısına göre yuva derinliği 100 santimetre kadar olabilir. Yuvalar yağmur ve rüzgardan etkilenmeyecek şekilde planlanır. Görseli güzel olan kırlangıçlara ve doğaya, silah değil fotoğraf makinesi objektifi doğrultmak, çok doğru bir davranış olacaktır. Doğa bütünlüğünü çok daha iyi anlamamıza katkı sağlayacaktır."

Bölgedeki kuşların fotoğrafını çeken Yusuf Çelik ise "Buradaki ocağı, binlerce kum kırlangıcı mesken edinmiş. Dik yamaçları oyarak yuva yapmışlar. Bu tür kuşların yuva yaptığı yerlerin korunması gerekiyor. Çok güzel bir manzara var. Burayı fotoğraflayıp sosyal medya hesaplarımızdan paylaşacağız." diye konuştu.