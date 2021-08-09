Kırmızı ışıkta duran otomobile çarpan aracın takla atması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Van'ın Gürpınar ilçesinde kırmızı ışıkta duran araca hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Fetih Keskin yönetimindeki 65 BF 082 plakalı hafif ticari araç, Gürpınar istikametindeki Koyunyatağı Mahallesi yol ayrımında kırmızı ışıkta duran Ali Kızılarslan'ın kullandığı 30 YJ 147 plakalı otomobile çarparak takla attı.

Kazada yaralanan iki aracın sürücüsü de Gürpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.