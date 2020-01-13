Van'da kış (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da kış (2) - Son Dakika

Van'da kış (2)

6 saat önce

Van ve Bitlis'te, olumsuz hava koşulları nedeniyle 445 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van ve Bitlis'te, olumsuz hava koşulları nedeniyle 445 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, kar ve tipi dolayısıyla Van'da 359 mahallenin yolu ulaşıma kapandığı bildirildi.

Dün geceden bu yana etkili olan tipi nedeniyle Gürpınar ve Çatak ilçelerindeki tüm mahalle yollarının kapalı olduğu aktarıldı. Yolların açılabilmesi için karla mücadele çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan beyaza bürünen Van'da, güne karla uyanan vatandaşlar, ev ve iş yerlerinin önünde, araçlarının üzerinde biriken karı temizledi.

Büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri de kent merkezindeki cadde ve kaldırımlarda çalışma yaptı.

Bitlis

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kar nedeniyle il genelinde 86 köy yolunun ulaşıma kapandığını kaydetti.

Köy yollarının ulaşıma açılması için çalışma başlatıldığını belirten Kurtkan, acil durumlar için ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.

Yoğur kar uyarısı

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Van ve çevresinde kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Bölge genelinde hava parçalı ve çok bulutlu, Van, Hakkari çevrelerinde aralıklı kar yağışlı olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde olacağı bölgede rüzgar genellikle kuzeyden hafif, zaman zaman kuvvetli esecek.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Van'da 2, sıfırın altında olmak üzere Hakkari, Bitlis ve Muş'ta 2 derece olacağı öngörülüyor.

Van çevrelerinde devam eden kar yağışının öğle saatlerine kadar kuvvetli olması beklendiğinden, buzlanma ve dona karşı dikkatli olunması istendi.

Van'da kış (2)

Gürpınar, Bitlis, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 02:19 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji uyardı! Yurdu terk eden kar, geri dönüyor
Güzellik kraliçesi platformda tökezledi, sütyeninin düştüğünü fark etmedi İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı

Son Dakika Haberleri
20:48 İbb meclis toplantısı yapıldı; gümüşdağ görevi bırakıyor - Son Dakika
20:45 Sağlık Bakanlığından anestezi ilacı açıklaması - Son Dakika
20:45 Hukuk Politikaları Kurulu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplandı - Son Dakika
20:44 İBB Meclis toplantısı yapıldı; Gümüşdağ görevi bırakıyor - Son Dakika
20:43 Damat, düğünde maganda kurşunuyla ağır yaralandı (4) - Son Dakika
20:14 İstanbul'da 18 saatlik su kesintisi! 14 mahalle etkilenecek - Son Dakika
19:32 Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel neden FETÖ'den gözaltına alındığını açıkladı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2020 20:52:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da kış (2) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]