Van'da, kış gelmeden depremzedeler konutlarına kavuşacak - Son Dakika

Van'da, kış gelmeden depremzedeler konutlarına kavuşacak

22.04.2021 19:34
Van'da, kış gelmeden depremzedeler konutlarına kavuşacak, System.String[]

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 23 Şubat 2020'de İran sınırında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ile Saray ilçelerindeki mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, 23 Şubat 2020'de İran sınırında meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Van'ın Başkale ile Saray ilçelerindeki mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Yardımcısı Çataklı, depremzede vatandaşların kalıcı konutlarını bu yıl kış mevsimi öncesi teslim etmek için tüm çalışmaların tamamlandığını söyledi. Bakan Çataklı, 15 gün içerisinde Başkale ve Saray ilçesine de vatandaşların karar vermeleri için örnek iki konutun yapılacağını da ifade etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, AFAD Başkan Yardımcısı İsmail Palakoğlu, AFAD İyileştirme Daire Başkanı Mustafa Esin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, AFAD İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı ile Başkale İlçesi Böğrüpek mahallesine gitti. Bakan Yardımcısı Çataklı, Vali Bilmez ve beraberindeki heyeti burada Başkale Kaymakamı Asım Solak, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, muhtarlar, imamlar ve vatandaşlar karşıladı.

Pandemi kurallarına uygun bir şekilde yapılan toplantıda Vali Mehmet Emin Bilmez konutlarla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Vali Bilmez, kalıcı konutların en kısa sürede teslim edilmesi için seferber olduklarını belirterek, "Depremden hemen sonra temel amacımız mağdurların yarasını sarmak ve süreci en kısa sürede tamamlamaktı. Bunun için yoğun bir çalışma yaptık. Bundan sonraki amacımız, kış gelmeden kalıcı konutları yapıp vatandaşlarımıza teslim etmektir. Sizleri mağdur etmemek için seferber olduk" dedi.İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ise vatandaşların mağdur olmaması için yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek, "Deprem sonrası yaptığımız çalışmaların finaline geldik. Sorunlar çözüldükten sonra kalıcı konutlar 3- 4 ay içinde bitiriliyor. Amacımız kış gelmeden en geç Eylül 2021'de kalıcı konutları teslim etmek ve vatandaşlarımızın sıkıntı yaşamasını önlemektir. Konutların bir kısmının ihalesi yapıldı. Deprem yaşanan diğer illerde ne yapıldıysa burada da aynısı yapıldı ve yapılacak" dedi.Vatandaşların Evini Yapana Yardım (EYY) Projesiyle ev yapmak istediğini dile getiren Bakan Çataklı, "Biz bu talebi kabul etmiyoruz. Daha önceki tecrübelerden bu yöntemle yapılan konutlarda sıkıntı yaşandığını gördük. Hem sıhhat, hem de mühendislik bakımından olumsuz sonuçları olan bu konutlar vatandaşlarımızı mağdur etti. Bundan dolayı EYY'den vaz geçtik. Türkiye'de afetzedeler için 50 bin civarında afet konutu yapılması planlandı. Bunların 1006'sı Van'daki afetzedeler için. Bizim bu konut yöntemimiz Türkiye'nin her yerinde tercih edilen bir yöntem. Bu uygulama devam edecek ve bu uygulamadan geri adım atmayacağız. Bizim yapacağımız konutlar sağlam, konforlu, kış koşullarına ve bu bölgeye çok uygun. Konutların ücretinin bir kısmını devlet finansa ediyor. Diğer kalan kısmını da siz sabit ve faizsiz olarak 2 yıl ödemesiz 20 yılda ödeyeceksiniz. Bu devletimiz tarafından mağdur vatandaşlarımıza sağlanan bir imkan. Ancak biz kimseye zorla konut yapmıyoruz. Bir an önce işlemlerinizi bitirin. Bizde konutları yapmaya başlayalım. Biz konutları kış gelmeden teslim etmek için tüm hazırlığımızı tamamladık. Sizlerde başvuruda geç kalıp mağdur olmayın. Başkale ve Saray'a 15 gün içerisinde 2 örnek konut yapılacak. Bunlara bakın. Ona göre kararınızı verin" diye konuştu.

Muhtar ve vatandaşların taleplerini dinleyen Bakan Yardımcısı Çataklı, Vali Bilmez ve beraberindeki heyetle birlikte Saray İlçesi Örenburç mahallesine geçti. Burada Kaymakam Yunus Ataman tarafından karşılanan Bakan Yardımcısı  Çataklı, Vali Bilmez ve beraberindeki heyet muhtarlarla toplantı yapıp, ziyaretlerini tamamladı.


Van'da, kış gelmeden depremzedeler konutlarına kavuşacak
Van'da, kış gelmeden depremzedeler konutlarına kavuşacak
Van'da, kış gelmeden depremzedeler konutlarına kavuşacak
Van'da, kış gelmeden depremzedeler konutlarına kavuşacak
Van'da, kış gelmeden depremzedeler konutlarına kavuşacak
Van'da, kış gelmeden depremzedeler konutlarına kavuşacak

İsmail Çataklı, Başkale, Saray, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Van'da, kış gelmeden depremzedeler konutlarına kavuşacak - Son Dakika


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