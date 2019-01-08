Son Dakika Haberleri: Van'da, Kış Mevsiminde Isıtan Yardım

Van'da, Kış Mevsiminde Isıtan Yardım

2 saat önce

Van'da, 'Çocuklar üşümesin' projesi kapsamında hayırseverlerin desteğiyle dar gelirli 50 öğrenciye mont ve bot dağıtımı yapıldı.

Van'da, Kış Mevsiminde Isıtan Yardım, System.String[]
Van'da, 'Çocuklar üşümesin' projesi kapsamında hayırseverlerin desteğiyle dar gelirli 50 öğrenciye mont ve bot dağıtımı yapıldı.

Van'da, 'Çocuklar üşümesin' projesi kapsamında öğrencilere mont ve bot dağıtımı yapıldı. Proje sorumlusu Süleyman Çelebi Çomak, bir sosyal sorumluluk projesi kapsamında, bugün İpekyolu ilçesine bağlı Turgut Reis İlkokulu öğrencilerine mont ve bot dağıtımını yaptıklarını belirtti. Çomak, "Van'daki hayırseverlerin verdikleri yardımları bugün Turgut Reis İlkokulu öğrencilerine 50 mont ve 50 bot dağıtımı yaptık. İnşallah bu yardımlar geldikçe ve toplandıkça 15 günde bir bir okul belirleyip çocuklarımıza dağıtacağız. Bundan dolayı gerek yardımlarını esirgemeyen hayırsever vatandaşlarımızdan gerekse yanımızda olan kurum müdürlerimize dernek yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.

Dağıtım merasimine İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Şükrullah Yavuzer, Tümkiad Van İl Başkanı Müslim Birdal, Reyyan Derneği Van Şube Başkanı, Eğitimci Yazar Necla Arpa Gülaçar, Okul Müdürü Selçuk Kaleli katıldı. Program öğrenciler ile hatıra fotoğraf çekimi ile son buldu. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 12:20 Kaynak: İHA

Süleyman Çelebi, İpekyolu, Van, Güncel
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