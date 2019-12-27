Van'da kış ortasında yol çalışması - Son Dakika
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Van'da kış ortasında yol çalışması

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi, bir tarafta karla mücadele çalışması yaparken, bir taraftan da yol genişletme ve stabilize çalışması yürütüyor.

Van'da kış ortasında yol çalışması, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, bir tarafta karla mücadele çalışması yaparken, bir taraftan da yol genişletme ve stabilize çalışması yürütüyor.


Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı ekipleri; Özalp, Çatak, Bahçesaray ve Tuşba ilçelerine bağlı mahalle yollarında genişletme ve stabilize çalışması yaparken, yoğun kar yağışının olduğu Başkale, Bahçesaray, Gürpınar ve Çatak ilçelerine bağlı mahallelerde ise karla mücadele çalışması yapıyor. Bu kapsamda Özalp ilçesine bağlı Yukarı Balçıklı, Aşağı Balçıklı, Sağmalı, Yorganlı mahallelileri, Bahçesaray ilçesi Güney Yamaç ve Çatbayır mahalleleri, Çatak ilçesi Kurulu Mahallesi ile Tuşba ilçesi Halkalı- Esenpınar mahalle yollarında genişletme ve stabilize çalışması yapıldı.


Karla mücadele ekipleri ise; Gürpınar, Başkale, Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde etkili olan kar yağışı sonrası kapanan yolları açmak için aralıksız olarak çalışıyor.


Mahalle sakinleri ise, mesai gözetmeksizin yol ve karla mücadele çalışması yapan büyükşehir belediyesi ekiplerine teşekkür etti. - VAN

Bahçesaray, Çatak, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.12.2019 10:34 Kaynak: İHA
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