Van'da kış tedbirleri toplantısı - Son Dakika

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez başkanlığında kış mevsimi tedbirleri toplantısı gerçekleştirildi.

Edremit ilçesindeki Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinde gerçekleştirilen toplantıda, yaklaşan kış mevsiminde alınacak tedbirler detaylarıyla masaya yatırıldı. Özellikle karla mücadelenin çok önemli olduğunu belirten Vali Mehmet Emin Bilmez, çığ konusunda da gerekli önlemlerin alınacağını ifade etti.

Van- Bahçesaray kara yolunun bazı bölgelerinde çığ tehlikesinin mevcut olduğuna dikkat çeken Vali Bilmez, "Yolların kar nedeniyle kapanması durumunda bölgedeki ilgili kişiler yetkililere en kısa süre içerisinde haber verecek. Koordinasyon içerisinde çalışma yürütülecek. Karla mücadele ve yol açma çalışmalarında özellikle çığ tehlikesi bulunan bölgelerde gerekli önlemler alınıp uygun görüldüğü taktirde çalışma yapılacak. Gerek görülürse özellikle Van-Bahçesaray kara yolu belirli saatlerde trafiğe kapatılabilecek" dedi.

Şehir içerisinde de yolların ve kaldırımların kardan temizlenmesi için ekiplerin sürekli hazır vaziyette olacağını vurgulayan Vali Bilmez, vatandaşların mağdur olmaması için her türlü tedbirin alındığını dile getirdi. Şehirlerarası yollarda da özellikle tırların kayıp yolu kapattığını ve ulaşımı aksattığını vurgulayan Vali Bilmez, bunun için de bu tür sorunların yaşandığı Çaldıran, Başkale ve Gürpınar ilçelerinde araçların bekleme alanları oluşturulacağını ifade etti.

Toplantı, kış tedbirleri konusunda kurumların yapacakları çalışmalar, araç parkları ve personelleri hakkında sunum eşliğinde bilgi vermesiyle son buldu.

Toplantıya Vali Yardımcısı Turgut Gülen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, 12 ilçe kaymakamı, ilçe belediye başkanları, Karayolları, İl Sağlık, AFAD, Milli Eğitim, DSİ, İl Tarım ve Orman müdürleri ile ilgili kurum temsilcileri de katıldı. - VAN