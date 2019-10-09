Son Dakika Haberleri: Van'da "Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitici Eğitimi"
Son Dakika Güncel Van'da 'Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitici Eğitimi'

Van'da "Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitici Eğitimi"

1 saat önce

Van'da Hayatın Renkleri Solmasın Derneği tarafından, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Doğu Anadolu Kalkına Ajansı'nın desteğiyle düzenlenen "Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitici Eğitimi" başladı.

Van'da

Van'da Hayatın Renkleri Solmasın Derneği tarafından, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Doğu Anadolu Kalkına Ajansı'nın desteğiyle düzenlenen "Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitici Eğitimi" başladı.

YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde dört gün sürecek eğitim programına akademisyen, doktor, sosyolog, psikolog ve sağlık görevlileri katıldı.

Hayatın Renkleri Solmasın Derneği Başkanı Sosyolog Osman Turğut, madde bağımlılığı konusunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

Eğiticileri profesyonel manada daha donanımlı hale getirmeyi hedeflediklerini belirten Turğut, şunları kaydetti:

"Danışmanlarımızın problemden ziyade sorunu çözmeye odaklanmaları yönünde bilinçlenmelerini sağlamak istiyoruz. Eğiticilerimiz bu toplantı sayesinde farklı terapi yöntemini öğrenecekler. Böylelikle madde bağımlısı bir çok insanımızın hayatlarına dokunarak bu kardeşlerimizi hayata kazandıracağız. Derneğimizce bu tarz etkinlikler devam edecek."

Uzman Psikolog Raşide Yılmaz da eğitimde çözüm odaklı terapi modelini öğrettiklerini belirtti.

Katılımcılara daha önce kullandıkları yöntemlerin dışında yeni bir kuramı öğretmeyi hedeflediklerini dile getiren Yılmaz, "Problem yerine tamamen çözümün konuşulduğu bir model olacak bu yöntem. Madde bağımlısı olan bireylerle görüşme yaparken çözüm odaklı terapiyi nasıl kullanmaları gerektiği konusunda bilgilendirmeler yapacağız. Vaka örneklerimiz üzerinde konuşacağız. Yapacağımız uygulamalarda öğrettiğimiz yöntemi pekiştirmeye çalışacağız." diye konuştu.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 11:26 Kaynak: AA
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