Van'da kısıtlama nedeniyle ulaşım saatleri yeniden belirlendi - Son Dakika

Van'da kısıtlama nedeniyle ulaşım saatleri yeniden belirlendi

04.12.2020 16:17
Van'da kısıtlama nedeniyle ulaşım saatleri yeniden belirlendi, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu korona virüs önlemleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında sefer yapacak toplu taşıma araçları tarifesini belirledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu korona virüs önlemleri kapsamında uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasında sefer yapacak toplu taşıma araçları tarifesini belirledi.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, hafta sonu çalışmak zorunda olanlar için de sabah ve akşam saatlerinde sefer yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "Korona virüs salgınının önlenmesi için alınan tedbirler çerçevesinde hafta sonu Van'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olması nedeniyle Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından toplu ulaşım araçlarıyla ilgili planlama yapıldı.

Planlamayla birlikte halen mevcut güzergahlarında hizmet vermekte olan tüm toplu taşıma araçları, güzergah kısıtlaması olmaksızın aşağıda belirtilen saatlerde, sadece; sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında bulunan ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karar altına alınan vatandaşlarımıza hizmet vermek üzere sefer yapacak olup; belirtilen saatler haricinde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle sefer düzenlenmeyecektir.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı Öz-mal araçları (Belediye Tipi Mor Otobüsler) ve özel toplu taşıma araçları (M, V, H plakalı Özel Toplu Taşıma Araçları) halen, mevcut güzergahlarında hizmet vermekte olan tüm güzergahlarda sabah 07.00 ila 09.00 saatleri arasında. Akşam 17.00 ila 20.00 saatleri arasında. Sağlık hizmetlerinin aksatılmadan yerine getirilebilmesi amacıyla; mevcut toplu taşıma hizmetlerine ilaveten, sadece Büyükşehir Belediye Başkanlığı Öz-Mal araçları (Belediye Tipi Mor Otobüsler) tarafından; Halk Eğitim Durağı (Hazreti Ömer Cami Karşısı-İskele Caddesi) ile Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Halk Eğitim Durağı (Hazreti Ömer Cami Karşısı-İskele Caddesi) ile Y.Y Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi güzergahlarında; karşılıklı seferler olmak üzere

sabah 07.00 ila 09.00 saatleri arasında, akşam 17.00 ila 20.00 saatleri arasında ek seferler düzenlenecektir. Halen, mevcut taksi duraklarında hizmet vermekte olan tüm ticari taksileri kapsayacak şekilde (taksi duraklarında kayıtlı T plaka ticari araçlar, cumartesi ve pazar günlerine eşit oranda bölünmek şartıyla) sabah 07.00 ila 09.00 saatleri arasında, akşam 17.00 ila 20.00 saatleri arasında mevcut talepler dahilinde hizmet verecektir. T plaka ticari taksiler; toplu taşıma araçlarının izinli olarak hizmet verecekleri saatler haricinde ise ancak sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında bulunan ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karar altına alınan ve bu durumlarını belgeleyebilen vatandaşlarımıza hizmet vereceklerdir.

T plaka ticari taksiler; hizmet vermedikleri süreler dahilinde; mutlak surette bağlı bulundukları taksi durağında sabit ve hareket halinde olmaksızın bekleme yapar halde bulunacaklardır. Sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde; hizmet saatleri belirtilen süreler dahilinde; toplu taşıma araçlarında sadece; sokağa çıkma kısıtlaması kapsamı dışında bulunan ve İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karar altına alınan vatandaşlarımız hizmet alabileceklerdir. Sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde; hizmet saatleri belirtilen süreler haricinde, T plaka ticari taksiler haricinde hiçbir toplu taşıma aracı hizmet vermeyecek ve karayolları üzerinde hareket halinde olmayacaktır" denildi. - VAN

Van'da kısıtlama nedeniyle ulaşım saatleri yeniden belirlendi

Büyükşehir Belediyesi, Hıfzıssıhha Kurulu, Toplu Taşıma, Van, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Van'da kısıtlama nedeniyle ulaşım saatleri yeniden belirlendi - Son Dakika


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