Van'da Kitap Okuma Etkinliği

Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.



Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan çocuklar ile üniversite öğrencileri, öğretmen, avukat, mühendis ve doktor gibi çeşitli meslek gruplarından oluşan gönüllü bir grupla farkındalık oluşturmak amacıyla bir kafede kitap okuma etkinliği düzenlendi. Faaliyeti koordine eden çocuk hizmetlerinden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, bu tür etkinliklerle amaçlarının hem çocukların sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak hem çocuklarda sosyal sorumluluk duygusu geliştirmek hem de toplumda kitap okuma farkındalığının oluşmasını sağlamak olduğunu söyledi. Eldemir, bu tür etkinliklere ara vermeden devam edeceklerini belirtti. - VAN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son Dakika! Hazine ve Maliye Bakanlığından IMF İddiasına Sert Yanıt

İmamoğlu'na "Sana Kafa Atmak İstiyorum" Diyen Vatandaşın Gündeme Getirdiği İntiharla İlgili Belediyeden Açıklama Geldi

Hükümetten Sezeryan Doğuma Karşı Yeni Hamle Geldi

Yargının İstismarcıyla Evlenmesini Reddettiği Kızın Babası: Kızımızı Geri İstiyoruz