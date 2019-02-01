Son Dakika Haberleri: Van'da Kitap Okuma Etkinliği

Van'da Kitap Okuma Etkinliği

1 saat önce

Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Van'da Kitap Okuma Etkinliği, System.String[]
Van Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla kitap okuma etkinliği düzenlendi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan çocuklar ile üniversite öğrencileri, öğretmen, avukat, mühendis ve doktor gibi çeşitli meslek gruplarından oluşan gönüllü bir grupla farkındalık oluşturmak amacıyla bir kafede kitap okuma etkinliği düzenlendi. Faaliyeti koordine eden çocuk hizmetlerinden sorumlu İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, bu tür etkinliklerle amaçlarının hem çocukların sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak hem çocuklarda sosyal sorumluluk duygusu geliştirmek hem de toplumda kitap okuma farkındalığının oluşmasını sağlamak olduğunu söyledi. Eldemir, bu tür etkinliklere ara vermeden devam edeceklerini belirtti. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 12:48 Kaynak: İHA

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