Van'da Kitap Okuma Etkinliği
48 dakika önce
Van Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bağlı kuruluşlarda kalan çocuklar için "kitap okuma etkinliği" düzenledi.
Van
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, bağlı kuruluşlarda kalan çocuklar için "kitap okuma etkinliği" düzenledi.
Kentteki bir kafede gerçekleştirilen etkinliğe, üniversite öğrencileri ile birçok meslek grubundan vatandaş katıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, yaptığı açıklamada, bu tür etkinliklerin çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağladığını söyledi.
Eldemir, "Bu etkinlik, çocukların sosyal sorumluluk duygusunun gelişmesine ve toplumda kitap okuma farkındalığı oluşmasına katkı sağlıyor. İnşallah bu etkinliklerimizi sürdüreceğiz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:37 Kaynak: AA
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