Van'da Kitap Okuma Kampanyası Devam Ediyor
42 dakika önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen kitap okuma kampanyası, gençlerin katılımıyla devam ediyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Van İl Müdürlüğü tarafından farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen kitap okuma kampanyası, gençlerin katılımıyla devam ediyor.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda kalan çocuklar ile çeşitli meslek gruplarından oluşan gönüllü grup, farkındalık oluşturmak amacıyla bir kafede kitap okuma etkinliği düzenledi. Faaliyeti koordine eden Çocuk Hizmetlerinden Sorumlu İl Müdür Yardımcısı Cahit Eldemir, çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunmak, çocuklarda sosyal sorumluluk duygusu geliştirmek ve toplumda kitap okuma farkındalığının oluşmasını sağlamak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti.
Eldemir, etkinliklerine ara vermeden devam edeceklerini kaydetti. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 12:53 Kaynak: İHA
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