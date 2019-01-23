Van'da Kitapların Arasından Eroin Çıktı
1 saat önce
VAN'ın Gürpınar ilçesinde jandarma tarafından yolcu minibüsünde yapılan aramada, bir yolcuya ait çantada, kitapların arasına ve içecek kutularına gizlenmiş 2 kilo 470 gram eroin ele geçirildi.
VAN'ın Gürpınar ilçesinde jandarma tarafından yolcu minibüsünde yapılan aramada, bir yolcuya ait çantada, kitapların arasına ve içecek kutularına gizlenmiş 2 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli yolcu gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar ilçesine bağlı Güzelsu Mahallesi'nde yol kontrolü yaptı. Ekipler, kontrol sırasında durdurulan yolcu minibüsündeki yolcunun hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine, şüphelinin üzeri ve çantası arandı. Aramada, kitapların arasına ve içecek kutularına poşetlerle gizlenmiş 2 kilo 470 gram eroin ele geçirildi. Şüpheli yolcu gözaltına alındı, soruşturma başlatıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 10:21 Kaynak: DHA
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