Son Dakika Haberleri: Van'da kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı
Son Dakika Güncel Van'da kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Van'da kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı

7 saat önce

Van'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Van'da kız çocuğuna cinsel istismar iddiasıyla bir şüpheli tutuklandı, System.String[]

Van'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 12 Kasım günü saat 23.00 sıralarında 12 yaşındaki Suriye uyruklu bir kız çocuğunun yardım istediği şeklinde güvenlik güçlerine ihbarda bulunulduğu bildirildi.

Olay yerine giden kolluk birimlerinin bulduğu kız çocuğunun cinsel istismara uğradığını belirtmesi üzerine soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Mağdurenin Çocuk İzleme Merkezinde alınan beyanı ve adli raporlarına istinaden şüphelinin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar neticesinde şüpheli H.C, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları üzerine derhal gözaltına alınmıştır. Şüpheli H.C'nin 13 Kasım'da Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilerek alınan ifadesine müteakiben 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan sevk edildiği Van 3. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmasına karar verilmiştir."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 03:22 Kaynak: AA
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