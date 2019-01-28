Van'da Kızını Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı
55 dakika önce
Van'ın Tuşba ilçesinde kızını boğarak öldüren anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Van
'ın Tuşba
ilçesinde kızını boğarak öldüren anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tuşba ilçesinde ikamet eden N.A., iddiaya göre, bir eğlence merkezinde çalıştığı için eve geç gelen kızı Ayşe A. ile arasında kavga
çıkmıştı. Bu esnada cinnet getiren anne, kızını boğarak öldürdükten sonra polis merkezine giderek teslim olmuştu. Anne
N.A., bugün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - VAN
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:08 Kaynak: İHA
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