Son Dakika Haberleri: Van'da Kızını Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı

Van'da Kızını Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı

55 dakika önce

Van'ın Tuşba ilçesinde kızını boğarak öldüren anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Van'da Kızını Boğarak Öldüren Anne Tutuklandı, System.String[]
Van'ın Tuşba ilçesinde kızını boğarak öldüren anne, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tuşba ilçesinde ikamet eden N.A., iddiaya göre, bir eğlence merkezinde çalıştığı için eve geç gelen kızı Ayşe A. ile arasında kavga çıkmıştı. Bu esnada cinnet getiren anne, kızını boğarak öldürdükten sonra polis merkezine giderek teslim olmuştu. Anne N.A., bugün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:08 Kaynak: İHA

Tuşba, Van, Anne, 3. Sayfa
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