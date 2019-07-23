Van'da KKKA şüphesiyle ölüm
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Van'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.
Van Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:58 Kaynak: AA
'da, Kırım Kongo
Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti. Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesine bağlı Günyazı köyünde yaşayan Nasır Sever (19) baş dönmesi, yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetleriyle Şemdinli Devlet Hastanesine başvurdu.
Burada yapılan müdahalenin ardından evine dönen Sever, şikayetlerinin devam etmesi üzerine tekrar kaldırıldığı hastaneden Yüksekova
Devlet Hastanesine sevk edildi.
Buradan KKKA şüphesiyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş
Tıp Merkezine gönderilen Sever, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Sever, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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