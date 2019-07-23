Son Dakika Haberleri: Van'da KKKA şüphesiyle ölüm
Son Dakika Güncel Haber

Van'da KKKA şüphesiyle ölüm

44 dakika önce

Van'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Van'da KKKA şüphesiyle ölüm, System.String[]
Van'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Günyazı köyünde yaşayan Nasır Sever (19) baş dönmesi, yüksek ateş ve karın ağrısı şikayetleriyle Şemdinli Devlet Hastanesine başvurdu.

Burada yapılan müdahalenin ardından evine dönen Sever, şikayetlerinin devam etmesi üzerine tekrar kaldırıldığı hastaneden Yüksekova Devlet Hastanesine sevk edildi.

Buradan KKKA şüphesiyle Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezine gönderilen Sever, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
Sever, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hakkari, Kongo, Kırım, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 05:58 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hakkari'de askeri personeli almaya giden araçlara hain tuzak: 1 ölü, 1 yaralı Sınırda donarak ölen sığınmacıların cesedi ortaya çıktı: Bazıları hayvanlarca parçalanmış Son dakika! Bitlis'te sokağa çıkma yasağı Ivanka Trump'ın hatası, sosyal medyada alay konusu oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 18:42:53. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Van'da KKKA şüphesiyle ölüm
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]