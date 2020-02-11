Van'da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hakkında suç duyurusu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Van'da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hakkında suç duyurusu - Son Dakika

Van'da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hakkında suç duyurusu

6 saat önce

Van'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hakkında The Guardian'a verdiği demeçle ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Van'da KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hakkında suç duyurusu, System.String[]

Van'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı hakkında The Guardian'a verdiği demeçle ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Van Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran yönetmen Ersin Özel, Akıncı'nın İngiliz The Guardian gazetesine verdiği demeçteki ifadelerinin kabul edilemez olduğunu belirtti.

Özel, başsavcılığa verdiği dilekçesinde, Akıncı'nın röportajının gazete aracılığıyla ulusal ve uluslararası kamuoyuyla paylaşıldığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Mustafa Akıncı'nın verdiği röportaja konu edilen ve tespitlerle yüzyıllardır Türk yurdu olan KKTC ve ülkemiz vatandaşlarının ortak çıkarlarının hedef alındığı açıktır. Türk düşmanlarını sevindirecek bu ifadelerin iki ülke çıkarlarını öteleyen ve üçüncü taraf ülkeler nezdinde gereksiz bir tartışmaya mahal verecek niteliktedir. Mustafa Akıncı'nın makamı göz önüne bulundurulduğunda tespitlerin ifade özgürlüğü olarak değerlendirilemeyeceği ve onarılması güç sonuçlar doğurarak her iki ülkenin de bağımsızlığına halel getireceği düşüncesiyle bir Türk vatandaşı olarak Mustafa Akıncı'dan şikayetçiyim."

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 12:54 Kaynak: AA
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