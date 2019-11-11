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Van'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası

6 saat önce

Kızılay Van Şubesi öncülüğünde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen kök hücre ve kan bağışı büyük ilgi gördü.

Van'da kök hücre ve kan bağışı kampanyası, System.String[]

Kızılay Van Şubesi öncülüğünde Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen kök hücre ve kan bağışı büyük ilgi gördü.


Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kızılay tarafından düzenlenen kök hücre ve kan bağışı kampanyasına hastane personelleri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hastane içinde kurulan stantta bağış yapmak için sıraya giren güvenlik görevlileri, "Tüm lösemi hastalarımız için buradayız. Bugün Kızılayın öncülüğünde kök hücre ve kan bağışı kampanyamızı gerçekleştiriyoruz. Katılımın yoğun olduğunu görünce mutlu olduk. Türkiye'nin dört bir köşesinde şifa bekleyen lösemili kardeşlerimize de hayırlı şifalar diliyoruz" diye konuştular. - VAN

Kızılay, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:50 Kaynak: İHA
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