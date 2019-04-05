Van'da Koliler İçerisinde 62 Kilo Eroin Ele Geçirildi
34 dakika önce
Van'da koliler içerisinde 62 kilo eroin ele geçirildiVAN - Van merkez İpekyolu ilçesinde narkotik polisi yaptığı operasyonda bir evin salonunda koliler içerisinde 62 kilo 635 gram eroin ele geçirdi.
Van
'da koliler içerisinde 62 kilo eroin ele geçirildi
VAN - Van merkez İpekyolu
ilçesinde narkotik polisi yaptığı operasyonda bir evin salonunda koliler içerisinde 62 kilo 635 gram eroin ele geçirdi. Van Emniyet Müdürlüğü
'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmaları neticesinde İpekyolu ilçesi Esenler
Mahallesinde bulunan bir ikamette arama yaptı. Narkotik Madde Arama Köpeği Lisa ile birlikte yapılan detaylı aramada; ikametin salon kısmında bulunan koliler içerisine zulalanmış 124 paket halinde toplam 62 kilo 635 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak A.B. isimli şüpheli "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek" suçundan gözaltına alınırken, soruşturma çok yönlü devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 01:05 Kaynak: İHA
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