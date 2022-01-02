Van'da kömür çaldıkları öne sürülen 8 zanlı yakalandı - Son Dakika

Van'ın Tuşba ilçesinde, bir okula ait kömürü çaldıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kent genelinde hırsızlık yaptıkları ileri sürülen zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, bir okula ait kömürü çaldıkları iddiasıyla 8 şüphelinin yakalandığı aktarılan açıklamada, 227 torba 5 bin 675 kilogram çalıntı kömürün, okul yetkilisine teslim edildiği ve zanlılar hakkında adli tahkikat başlatıldığı kaydedildi.