Van'da kömürlük yangını

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir kömürlükte meydana gelen yandın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.



Olay, İpekyolu ilçesi Vali Mithat Bey Mahallesi Yalım Erez Yolu üzerinde bulunan Sabahattin Ayaz adlı vatandaşa ait kömürlükte bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede tandır evi ve ahıra sıçradı. Dumanı fark eden mahalle sakinlerinin haber vermesi üzerine Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu İlçe Grup Amirliği ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma ile kontrol altına alınan yangın çevre evlere sıçramadan söndürüldü. 2 araç ve 7 personelin müdahale edilen yangında, kömürlük, tandır evi ve ahırda hasar oluşurken, herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. - VAN