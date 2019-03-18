Van'da Komutan ve Öğretmen Çift, Kütüphane Kurdu
22 dakika önce
Van'ın Muradiye Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Gürsel Özaydın ve eşi öğretmen Asuman Özaydın, şehitler için okulda kütüphane kurdu.
Van
'ın Muradiye Jandarma
Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Gürsel Özaydın ve eşi öğretmen Asuman Özaydın, şehitler için okulda kütüphane kurdu.
Özaydın çifti, Çaldıran- Doğubayazıt
kara yolunda bölücü terör örgütü tarafından önceden yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ferdullah Kaygusuz ve Emre Türkmen'ın anısına Bendimahi Kız İmam Hatip Lisesinde "Şehitler Kütüphanesi" oluşturdu.
Yaklaşık 10 bin farklı kitabın bulunduğu kütüphane kurum amirlerinin katılımıyla hizmete sunuldu. Okul Müdürü Ali Kaya
, kütüphane kurulmasında emeği geçen çifte teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 07:12 Kaynak: AA
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