Van'da konteyner yangını - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Van'da konteyner yangını - Son Dakika

Van'da konteyner yangını

6 saat önce

Van merkez Edremit ilçesinde bir konteynerde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Van'da konteyner yangını, System.String[]

Van merkez Edremit ilçesinde bir konteynerde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, Edremit ilçesi sınırlarında bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Bölge Araştırma Hastanesi yakınında meydana geldi. Konteyner yangını ihabrı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Daire Başkanlığına bağlı Edremit Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye sevk edildi. Yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu yangın söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken, büyük çapta maddi zarar meydana geldi. - VAN

İtfaiye, Edremit, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 09:24 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Yüsra bebeği kurtaran itfaiyeci o anları gözyaşları içinde anlattı: Babası bir kahramandı
Depremin simgesi Azize Çelik, hastanede kurtarıcısı olan itfaiye erinin ismini sayıkladı Kahraman itfaiyeciler, 2,5 yaşındaki Yüsra'nın kurtarılma anını gözyaşları içinde anlattı Ambulansla karlı zeminde drift! İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2020 15:37:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Van'da konteyner yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]