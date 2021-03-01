Van'da kontrollü normalleşme süreci ile birlikte eğitim-öğretimin çerçevesi de belirlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Van'da kontrollü normalleşme süreci ile birlikte eğitim-öğretimin çerçevesi de belirlendi

01.03.2021 23:32
Van'da kontrollü normalleşme süreci ile birlikte eğitim-öğretimin çerçevesi de belirlendi

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrası, kontrollü normalleşme kararları ile ilgili açıklamasının ardından, düşük riskli grupta bulunan Van'da, Valilik 2020-2021 eğitim ve öğretimin çerçevesi de belirlendi.

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın, kabine toplantısı sonrası, kontrollü normalleşme kararları ile ilgili açıklamasının ardından, düşük riskli grupta bulunan Van'da, Valilik 2020-2021 eğitim ve öğretimin çerçevesi de belirlendi.

Yeni kontrollü normalleşme süreciyle birlikte düşük riskli grupta bulunan Van'da eğitim ve öğretimin çerçevesi de belirlendi. Bu kapsamda, okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okulları tam zamanlı yüz yüze eğitim verecek. Birleştirilmiş sınıflı okullar, köy ve benzeri seyrek nüfuslu yerlerdeki okullar yüz yüze eğitime tam zamanlı devam edecek. İlkokullar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün de uzaktan eğitim alacak. Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar 2 gün okulda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, 3 gün uzaktan eğitim alacak. Ortaokul 8'inci sınıflar haftada 12 ile 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alacak. Hazırlık, 9, 10 ve 11'inci sınıflarda haftada 2 gün seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak. 12'inci sınıflar haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacak. Destekleme ve yetiştirme kursları yüz yüze eğitime devam edeceği belirtilirken, sınavlar seyreltilmiş sınıflarda yapılacak.


Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde: Destek paketi limitini 150 milyar liraya çıkarıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan esnafa müjde: Destek paketi limitini 150 milyar liraya çıkarıyoruz MİT'ten Sinan Ateş suikastıyla ilgili rapor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önemli bilgiler verildi iddiası MİT'ten Sinan Ateş suikastıyla ilgili rapor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'a önemli bilgiler verildi iddiası Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılı çok mühim gelişmelerin yaşandığı müjdelerle dolu bir yıl olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: 2023 yılı çok mühim gelişmelerin yaşandığı müjdelerle dolu bir yıl olacak

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Van'da kontrollü normalleşme süreci ile birlikte eğitim-öğretimin çerçevesi de belirlendi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:54 Adana'da bir genç kız, "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyerek 2 saat boyunca arabanın altında saklandı
10:52 Vatandaşa, "Hükümetin memur ve emeklilere yaptığı yüzde 30 zam oranından memnun musunuz?" diye soruldu! İşte son anketten dikkat çeken sonuçlar
10:29 Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 18,78 seviyesinden işlem görüyor
10:32 Mini etekle ders anlatan öğretmen, sosyal medyada gündem oldu: Tepki gösteren de var savunan da
09:55 6'lı Masa'nın 10 saat süren toplantısının ardından ilk sözler: Adayı açıklamanın vakti geldi
09:47 Bursa'da cezaevi aracına düzenlenen terör saldırısının azmettiricisi Zeki Gürbüz, MİT'in Suriye'de düzenlediği operasyonla etkisiz hale getirildi
09:44 Alkollü bir şekilde direksiyon başına geçen ve polis çevirmesine takılan şarkıcı Berkay Şahin, 2 yıl trafikten men edildi
09:14 BDDK, cep telefonları için yapılan taksit düzenlemesinde limitleri yükseltti
09:07 Rusya ile ABD arasında Soğuk Savaş dönemini hatırlatan gerginlik! Sınıra füze yerleştirme tehdidi geldi
09:03 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık: TİP-1 diyabet tanısı almış çocuklarımıza yönelik Şeker Ölçüm Cihazı Yardımımızda başvurularını başlattık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2023 20:20:35. #1.12#
SON DAKİKA: Van'da kontrollü normalleşme süreci ile birlikte eğitim-öğretimin çerçevesi de belirlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement