Van'da "Kontrolsüz Göçle Mücadele" Toplantısı

Van'da "Kontrolsüz Göçle Mücadele" toplantısıVAN - Van'da İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın başkanlığında "Kontrolsüz Göçle Mücadele" toplantısı yapıldı.

Van'da "Kontrolsüz Göçle Mücadele" toplantısı



VAN - Van'da İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'nın başkanlığında "Kontrolsüz Göçle Mücadele" toplantısı yapıldı.

Elit World Van Otel'de düzenlenen toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Ağrı Valisi Süleyman Elban, Iğdır Valisi Enver Ünlü, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Ağrı İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, Iğdır İl Emniyet Müdür Vekili Hüseyin Göllüce, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suat Dilberoğlu, Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, Iğdır İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Basakçı, Hakkari İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, 6. Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul, Iğdır 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Cuma Omurca, Ağrı İl Göç İdaresi Müdür Vekili Osman Çırak, Iğdır İl Göç İdaresi Müdür Vekili Muhlis Lordoğlu,, Hakkari İl Göç İdaresi Müdürü Cihat Yıldırımçakar katıldı.

Toplantı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, doğu sınırlarında düzensiz göçle mücadelede alınan tedbirleri ve tedbirler kapsamında gelinen noktayı değerlendirmek üzere bir toplandı gerçekleştirdiklerini belirtti. Bakan Yardımcısı Çataklı, "Van ilimizde Hakkari, Iğdır ve Ağrı valilerimiz, bu illerimizin il jandarma komutanları, il emniyet müdürleri, il göç müdürleri, hudutta görevli birliklerimizin komutanları, Ankara'dan Göç İdaresinin Genel Müdürü ve bu illerimizin il göç müdürlerinin katılımıyla doğu sınırlarımızda alınan tedbirleri ve düzensiz göçle mücadelede aldığımız tedbirler sonucunda geldiğimiz noktayı değerlendirmek üzere bir toplantı gerçekleştirdik" dedi.

Doğu bölgesinin uzun bir sınır hattının bulunduğunu ve bu sınır hattının coğrafi koşullarının çok zor olduğuna dikkat çeken Çataklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu koşullar altında arkadaşlarımız gerek sınırda, gerekse sınırın arka bölgesinde tam bir uyum ve koordinasyon içerisinde yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Daha önce verilmiş direktifler, alınmış kararlar ve uygulamaya konulmuş tedbirler doğrultusunda geldiğimiz noktayı değerlendirdik. Önceden belirlediğimiz konuları arkadaşlarımızla paylaştık. Valilerimizin ihtiyaçlarını ve yaşadıkları sorunları alarak durumu gözden geçirmiş olduk. Arkadaşlarımız yoğun bir gayretle çalışıyorlar ve ben bu vesileyle hepsine teşekkür ediyorum. Zor bir konu ama el birliğiyle üstesinden geleceğiz inşallah."

Son Dakika » Yerel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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