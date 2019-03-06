Son Dakika Haberleri: Van'da Köpek Kurtarma Operasyonu

Van'da Köpek Kurtarma Operasyonu

1 saat önce

Van'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde itfaiye ekipleri, dereye ve kanalizasyon çukuruna düşen köpekleri kurtardı.

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Van'ın Erciş ve Muradiye ilçelerinde itfaiye ekipleri, dereye ve kanalizasyon çukuruna düşen köpekleri kurtardı.

Erciş ilçesine bağlı Tekevler Mahallesi'nde geçen dereye düşen bir köpeği fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Erciş İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yoğun bir çalışma sonucunda köpeği dereden kurtardı.

Diğer taraftan, Muradiye ilçesine bağlı Kandahar Mahallesi'nde bir köpek yavrusunun kanalizasyon çukuruna düştüğü fark edildi. Köpeği çukurdan çıkarmayı başaramayan vatandaşlar, durumu Muradiye İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süren bir çalışma sonucunda yavru köpeği kanalizasyon çukurundan kurtardı.

Kurtarılan yavru köpek, Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım Evi'nde koruma altına alındığı bildirildi. - VAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 05:21 Kaynak: İHA

Erciş, İtfaiye, Van, 3. Sayfa
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