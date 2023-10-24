10 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan köpeğin sahibine, 4 yıl 5 ay hapis cezası verildi

Van'da 30 Ocak'ta ailesiyle yaşadığı sitenin bahçesinde oyun oynayan 10 yaşındaki Emir Mete Durna'ya saldırarak ölümüne sebep olan köpeğin sahibi H.K'ye 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi.

"BÜTÜN SUÇ BELEDİYENİN"

İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'nde yaşayan Durna'nın hayatını kaybettiği köpek saldırısına ilişkin davanın karar duruşması görüldü. Van 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık H.K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı, tarafların avukatları ile yakınları salonda hazır bulundu. H.K, savunmasında suçsuz olduğunu belirterek "Bu konuda tüm suç Van Büyükşehir Belediyesinde. Dört gün sonra sahiplendiğim köpeğin saldırgan olduğunu belediye yetkililerine bildirmeme rağmen geri almadılar. Suçlamaları kabul etmiyorum. Mahkeme heyetinden serbest bırakılmamı talep ediyorum." dedi.

BELEDİYE KÖPEĞİ GELİP ALMAMIŞ

Sanık avukatı İsmail Güler ise müvekkilinin köpeği sahiplendikten 4 gün sonra belediyeyi arayıp geri alınmasını istediğini ancak bu talebinin kabul edilmediğini ileri sürerek "Köpeğin aşısının yapıldığı ve küpeli olduğu kendisine söylenmiş. Saldırgan köpek, tasmasını kopararak istenmeyen olayın yaşanmasına neden oldu. Müvekkilim köpeğin saldırgan olduğunu bilseydi sahiplenmezdi. Tahliyesini talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

TUTUKLU KALDIĞI SÜRE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

Durna'nın ailesinin avukatı Özkan Evren de sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, H.K'nin "Bilinçli taksirle kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdi.