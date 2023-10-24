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10 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan köpeğin sahibine, 4 yıl 5 ay hapis cezası verildi - Son Dakika

10 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan köpeğin sahibine, 4 yıl 5 ay hapis cezası verildi

Son Güncelleme: 24.10.2023 15:09

Van'da ailesiyle oyun oynarken köpek saldırısına uğrayarak hayatını kaybeden 10 yaşındaki Emir Mete Durna'nın ölümüne sebep olan köpeğin sahibi H.K'ye 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi. Sanık suçsuz olduğunu iddia ederken; mahkeme tutukluluk süresini göz önünde bulundurarak tahliye kararı verdi.

Van'da 30 Ocak'ta ailesiyle yaşadığı sitenin bahçesinde oyun oynayan 10 yaşındaki Emir Mete Durna'ya saldırarak ölümüne sebep olan köpeğin sahibi H.K'ye 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezası verildi.

"BÜTÜN SUÇ BELEDİYENİN"

İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'nde yaşayan Durna'nın hayatını kaybettiği köpek saldırısına ilişkin davanın karar duruşması görüldü. Van 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık H.K, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı, tarafların avukatları ile yakınları salonda hazır bulundu. H.K, savunmasında suçsuz olduğunu belirterek "Bu konuda tüm suç Van Büyükşehir Belediyesinde. Dört gün sonra sahiplendiğim köpeğin saldırgan olduğunu belediye yetkililerine bildirmeme rağmen geri almadılar. Suçlamaları kabul etmiyorum. Mahkeme heyetinden serbest bırakılmamı talep ediyorum." dedi.

Van'da köpek saldırısında ölüm: Hapis cezası verildi

BELEDİYE KÖPEĞİ GELİP ALMAMIŞ

Sanık avukatı İsmail Güler ise müvekkilinin köpeği sahiplendikten 4 gün sonra belediyeyi arayıp geri alınmasını istediğini ancak bu talebinin kabul edilmediğini ileri sürerek "Köpeğin aşısının yapıldığı ve küpeli olduğu kendisine söylenmiş. Saldırgan köpek, tasmasını kopararak istenmeyen olayın yaşanmasına neden oldu. Müvekkilim köpeğin saldırgan olduğunu bilseydi sahiplenmezdi. Tahliyesini talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

TUTUKLU KALDIĞI SÜRE GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

Durna'nın ailesinin avukatı Özkan Evren de sanığın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, H.K'nin "Bilinçli taksirle kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmasına ve tutukluluk süresi göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verdi.

Van'da köpek saldırısında ölüm: Hapis cezası verildi

NE OLMUŞTU?

Van'ın İpekyolu ilçesi Selimbey Mahallesi'nde 30 Ocak'ta arkadaşlarıyla oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğrayan Emir Mete Durna ağır yaralanmış, kaldırıldığı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Soruşturma kapsamında, çocuğa saldıran köpeği 25 Ocak'ta sahiplendiği tespit edilen H.K. tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

Van, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan köpeğin sahibine, 4 yıl 5 ay hapis cezası verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: 10 yaşındaki çocuğun ölümüne neden olan köpeğin sahibine, 4 yıl 5 ay hapis cezası verildi - Son Dakika
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