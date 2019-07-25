Son Dakika Haberleri: Van'da köpeklerin saldırdığı 12 kuzu telef oldu
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Van'da köpeklerin saldırdığı 12 kuzu telef oldu

8 dakika önce

VAN'ın Gürpınar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı 12 kuzu telef oldu, 2 kuzu yaralandı.

Van'da köpeklerin saldırdığı 12 kuzu telef oldu, System.String[]
VAN'ın Gürpınar ilçesinde sokak köpeklerinin saldırdığı 12 kuzu telef oldu, 2 kuzu yaralandı.
Olay, Gürpınar ilçesine bağlı Değirmendüzü Mahallesi'nde sabaha karşı meydana geldi. İddiaya göre, Ferhat Danış ağılın bahçesine kuzuları çıkardıktan sonra tekrar eve döndü. Mahalle'de dolaşan başıboş köpek sürüsü, ağılın bahçesindeki kuzuların arasına dalarak saldırdı. Köpeklerin saldırısı sonucu 12 kuzu telef olurken, 2 kuzu da yaralandı. Köpeklerin sesiyle durumu fark eden Tanış, gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü.
Tanış, kuzuları ağıldan bahçeye çıkardıktan birkaç dakika sonra köpeklerin saldırdığını anlattı. Tanış, "Sabah otlamaları için koyunları bahçeye çıkardıktan sonra eve geçtim. Daha sonra dışarıdan sesler gelmeye başladı. Dışarı çıktığımda sokak köpekleri kuzulara saldırıyorlardı. Kuzularımın yanına gidene kadar köpekler 12 kuzuyu parçalamıştı, 2 kuzuyu ise yaralamıştı 1 kuzu  da kayıp"dedi. Zararın büyük olduğunu söyleyen Tanış, yetkililerin sokak köpeklerine çözüm bulması gerektiğini belirterek, aç kalanların insanlara da saldırabileceğini söyledi.


- Rpınar
Gürpınar, Kuzu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:42 Kaynak: DHA
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