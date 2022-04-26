Van'da kopya düzeneği ele geçirildi - Son Dakika
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Van'da kopya düzeneği ele geçirildi

26.04.2022 10:00
Van'da kopya düzeneği ele geçirildi

Van'da durdurulan bir araçta sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Van'da durdurulan bir araçta sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı değerlendirilen malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 6114 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu çerçevesinde 1 araçta yapılan aramada, sınavda kopya düzeneği olarak kullanıldığı değerlendirilen; 2 adet üzerinde düğme bulunan gizli kamera, 3 adet wi-fi cihazı, 2 adet kulak içi gizli kulaklık, kopya düzeneğinde kullanılmak üzere hazırlanan 3 adet kıyafet ele geçirilmiştir. Konuyla ilgili 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmış, hakkında adli tahkikata başlanılmıştır" denildi. - VAN

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Kamu, Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da kopya düzeneği ele geçirildi - Son Dakika


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