Van'da korku dolu anlar... Minibüs bekleyen kız öğrenci, 7 köpeğin saldırısına uğradı - Son Dakika
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Van'da korku dolu anlar... Minibüs bekleyen kız öğrenci, 7 köpeğin saldırısına uğradı

09.04.2022 13:38

Van'da korku dolu anlar.

Van'da korku dolu anlar... Minibüs bekleyen kız öğrenci, 7 köpeğin saldırısına uğradı

VAN - Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) yerleşkesinde minibüs bekleyen kız öğrenci, 7 köpeğin saldırısına uğradı.

Van YYÜ yerleşkesi güvenlik kamerasına yansıyan ve ne zaman yaşandığı henüz bilinmeyen olayda, genç kız başıboş köpeklerin saldırısına uğruyor. Üniversitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan görüntülerde köpeklerin genç kızın etrafını sardığı görülüyor. Köpeklerden dolayı korkuya kapılan genç kız, elindekilerle kendisini savunduğu görülüyor. Genç kız, kendisine yaklaşan köpeği savuşturmak isterken diğer köpeklerin de saldırısına maruz kalıyor. Korku dolu anlarda genç kız çareyi koşmakta bulsa da köpeklerin saldırısından kurtulamıyor. Kendisini korumaya çalışarak kaçan genç kız, güvenlik kamerası alanından çıkıyor.

Sosyal medyada çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılan olayın ne zaman yaşandığı ve saldırıya uğrayan kız öğrencinin sağlık durumu konusu henüz bilinmiyor.

Van'da korku dolu anlar... Minibüs bekleyen kız öğrenci, 7 köpeğin saldırısına uğradı
Van'da korku dolu anlar... Minibüs bekleyen kız öğrenci, 7 köpeğin saldırısına uğradı
Van'da korku dolu anlar... Minibüs bekleyen kız öğrenci, 7 köpeğin saldırısına uğradı
Van'da korku dolu anlar... Minibüs bekleyen kız öğrenci, 7 köpeğin saldırısına uğradı
Van'da korku dolu anlar... Minibüs bekleyen kız öğrenci, 7 köpeğin saldırısına uğradı
Van'da korku dolu anlar... Minibüs bekleyen kız öğrenci, 7 köpeğin saldırısına uğradı
Van'da korku dolu anlar... Minibüs bekleyen kız öğrenci, 7 köpeğin saldırısına uğradı
Van'da korku dolu anlar... Minibüs bekleyen kız öğrenci, 7 köpeğin saldırısına uğradı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Van'da korku dolu anlar... Minibüs bekleyen kız öğrenci, 7 köpeğin saldırısına uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Van'da korku dolu anlar... Minibüs bekleyen kız öğrenci, 7 köpeğin saldırısına uğradı - Son Dakika
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