Son Dakika Haberleri: Van'da korkutan ev yangını
Son Dakika 3. Sayfa Van'da korkutan ev yangını

Van'da korkutan ev yangını

36 dakika önce

Van'ın Tuşba ilçesinde iki katlı evde meydana gelen yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Van'da korkutan ev yangını, System.String[]

Van'ın Tuşba ilçesinde iki katlı evde meydana gelen yangın, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Tuşba ilçesi İstasyon Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binanın üst katında bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine ulaşan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Evde büyük çapta maddi hasar oluştu. - VAN

İtfaiye, Tuşba, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 04:55 Kaynak: İHA
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