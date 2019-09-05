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Van'da korkutan yangın

4 saat önce

Van'nın İpekyolu ilçesinde bir evin kömürlüğünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Van'da korkutan yangın, System.String[]

Van'nın İpekyolu ilçesinde bir evin kömürlüğünde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Vali Mithat Bey Mahallesi'nde Sabahattin Ayaz'a ait kömürlükte bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, rüzgarın da etkisiyle bitişikteki tandır evi ve ahıra sıçrayan yangına müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, kömürlük, tandır evi ve ahır kullanılamaz hale geldi.

İpekyolu, İtfaiye, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 11:32 Kaynak: AA
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