Son Dakika Haberleri: Van'da korkutan yangın
Son Dakika 3. Sayfa Van'da korkutan yangın

Van'da korkutan yangın

1 saat önce

Van'ın Tuşba ilçesindeki bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu.

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Van'ın Tuşba ilçesindeki bir evde çıkan yangın korkuya neden oldu.


İstasyon Mahallesi'nde Kemal Karataş adlı vatandaşa ait tek katlı evde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Evde dumanların yükseldiğini fark eden ev sahibi, durumu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba İtfaiye Grup Amirliğine bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yangını kontrol altına aldı. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu. Dumandan etkilenen ev sahibi ve bir vatandaş ise hastaneye kaldırıldı. - VAN

Tuşba, Van, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 06:04 Kaynak: İHA
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