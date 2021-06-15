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Van'da korona virüs aşı seferberliği - Son Dakika

Van'da korona virüs aşı seferberliği

15.06.2021 18:39

- Van'da korona virüs aşı seferberliği Kurulan stantta bir günde 300 kişiye aşı uygulandı Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr.

- Van'da korona virüs aşı seferberliği

Kurulan stantta bir günde 300 kişiye aşı uygulandı

Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu:

"Van'da aşı sıkıntısı yok"

VAN - Van İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda valilik bahçesinde kurulan stantta randevusuz 40 yaş üzeri vatandaşlara korona virüs aşısı yapıldı.

Valilik bahçesinde kurulan stantta 6 kişilik gruplar halinde 40 yaş üzeri vatandaşlar aşılanarak il genelindeki aşılanma oranının artırılması öngörülüyor. Sabah saatlerinde kurulan ve cuma gününe kadar sürecek olan korona virüs aşı ve bilgilendirme standında bugün 300 kişiye Biontech aşısı uygulandı.

Hedefin Van'da korona virüse karşı bağışıklığın artması olduğunu söyleyen Van İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu cuma günü saat 17.00'a kadar korona virüs aşı standının vatandaşlara hizmet vereceğini ifade etti. Sünnetçioğlu, "Van'da tüm hastanelerimizde ve tüm aile sağlık merkezlerimizde aşı uygulaması hızlı bir şekilde devam etmektedir. Ayrıca bugün şehir merkezimizde birkaç yerde çadır ve stantlarımız kuruldu. Bunun sağlanmasında valimizin büyük katkıları oldu. Buradan valimize de çok teşekkür ediyoruz. Yarından itibaren organize sanayi bölgesinde ve diğer birçok ilçemizde de stantlarımız olacak. Bu stant ve çadırlarda doktorlu ekibimiz, ambulansımız, acil müdahale ekibimiz de hazır vaziyettedir. Şimdiye kadar herhangi bir yan etkiye rastlamadık. Zamanı ve sırası gelen tüm vatandaşlarımızın aşılarını yapmalarını önemle rica ediyoruz. Çünkü aşı en iyi korunma yöntemidir. Mutlaka aşı diyoruz. Ayrıca aşı yapıldıktan sonra da sosyal mesafe, maske ve temizlik tedbirlerini kesinlikle elden bırakmamamız gerekiyor" dedi.

"Van'da aşı sıkıntısı yok"

Van'da şu ana kadar herhangi bir aşı sorununun yaşanmadığını anımsatan Sünnetçioğlu, "Şu an iki noktada aşı için çadırlar kurduk. Biz bunu yarın ve sonraki günlerde yaygın bir şekilde devam ettireceğiz. Bakanımızın da açıkladığı gibi bu hafta kırk yaş grubunun aşılaması başladı. Ayrıca tüm SGK'lılar ve memurlar aşı grubuna alındı ve yaş grubu gittikçe düşüyor. Muhtemelen bakanımız önümüzdeki hafta bununla ilgili bilgi verecek ve yaş grubu daha da düşecek. Bizde ona göre hazırlıklı vaziyetteyiz. Tüm ekibimizi buna göre hazırladık. Yeter ki vatandaşımız aşı konusunda duyarlı olsun. Bu hastalıktan en kısa sürede kurtulmanın yolu aşıdır. Önemle aşı yapmalarını vatandaşlarımızdan istiyoruz. Şu anda aşı sıkıntısı yok. Tüm hastanelerimizde, aile sağlık merkezlerimizde yeterince aşımız var. Vatandaşlarımız istedikten sonra hizmeti ayağına götürüp, aşı ve diğer hizmetleri yapmaya hazırız. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Yeter ki iyi bir bağışıklık oranı sağlayalım" diye konuştu.

Van'da korona virüs aşı seferberliği
Van'da korona virüs aşı seferberliği
Van'da korona virüs aşı seferberliği
Van'da korona virüs aşı seferberliği

Van İl Sağlık Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürü, Cuma, Van, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Van'da korona virüs aşı seferberliği - Son Dakika


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