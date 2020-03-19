Van'da korona virüs denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Van'da korona virüs denetimleri sürüyor

6 saat önce

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık kalan lokantaları denetlerken, açık bir okey salonunu da mühürledi.

Van'da korona virüs denetimleri sürüyor, System.String[]

Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri korona virüs tedbirleri kapsamında açık kalan lokantaları denetlerken, açık bir okey salonunu da mühürledi.


Dünyada 150'ye yakın ülkede görülen korona virüs salgınına karşı tedbirler devam ediyor. Salgın tedbirleri kapsamında kısa bir süre önce İçişleri Bakanlığı 'Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yerleri'ni geçici süreliğine kapatmış, lokantalarda masalar arası en az bir metre uygulamasının kararını almıştı. Alınan karar sonrası Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İpekyolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İpekyolu Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından sürekli denetimler gerçekleştirdi. Bugün geçekleştirilen denetimlerde lokantalarda masa aralıkları en az bir metre olarak ayarlandı.


Yapılan kontrollerde, korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken mekanların büyük bölümünün yasağa uyduğu görülürken, bir oyun salonunun faaliyetini sürdürdüğü belirlendi. Ekipleri fark eden salon sahibi içerideki müşterileri çıkararak iş yerini kapattı. İçeride çayın kaynadığını fark eden ekipler, iş yeri sahibi ile ilgili tutanak tutarak iş yerini mühürledi.


"Açık yerlere cezai işlemler uygulanıyor"


Yapılan denetimlerle ilgili konuşan Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, denetimlerin 7/24 devam edeceğini söyledi. Duyarlı davranarak kurallara uyan esnafa teşekkür eden Sevinç, "Korona virüs vakalarının ülkemizde görülmesi ile birlikte daha öncesinde alınan tedbirlerimizi daha da arttırdık. Bugün ekiplerimizle birlikte umuma açık istirahat ve eğlence yerleriyle ilgili gerekli denetim ve takiplerini yapıyoruz. İlimiz genelinde kurallara ciddi anlamda uyulduğunu gördük. Ayrıca kent genelinde bulunan lokantalarımızda da mesafe alanlarının korunması için esnafımıza gerekli bilgilendirmeleri yaptık. İnşallah bu kurallara uyarak ülkemiz, vatandaşlarımız ve Van halkı korona virüsü en az etkiyle atlatacaktır. Duyarlı davranan esnafımıza çok teşekkür ediyoruz. Ayrıca yaptığımız denetimlerde açık olduğunu belirlediğimiz bir oyun salonuna da cezai işlem uygulayarak mühürleme işlemi yaptık. Kurallar hayatımızı kolaylaştırmak için vardır. Esnafımız kendilerini bu duruma düşürmesinler. Bu bir sorumluluk bilinci, herkes üzerine düşeni yaparsa bu olumsuzlukları da en az hasarla geride bırakacağımıza inanıyoruz" dedi.


Zabıta ekipleri, ayrıca çift vardiya şeklinde 24 saat esasına göre denetim ve takiplerini sürdürüyor. - VAN

İçişleri Bakanlığı, Zabıta, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 06:13 Kaynak: İHA

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