Van'da korona virüse karşı toplu taşıma araçlarını ilaçlıyor - Son Dakika

Van'da her gün on binlerce vatandaşı taşıyan toplu taşıma araçları, olası korona virüsü, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı önlem amaçlı dezenfekte ediliyor.



Çin'de baş gösteren ve tüm dünyayı tehdit eden korona virüsü salgını ile mücadele çalışmaları devam ederken, salgının olmadığı ülkemizde de tüm tedbirler alınıyor. Bu kapsamda Van Büyükşehir Belediyesi halkın yoğun olarak kullandığı toplu taşıma araçları ve ortak kullanım alanlarında düzenli aralıklarla ilaçlama ve dezenfekte çalışması yapıyor. Van Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kent merkezi ve 13 ilçeyi kapsayan ilaçlama çalışmalarını aralıksız bir şekilde sürdürüyor. Özellikle toplu taşıma hizmeti veren belediyeye ait otobüsler, halk otobüsleri ve minibüsler tek tek ilaçlanıyor. Temizlik çalışması yapıldıktan sonra özel kıyafet giyen ekipler, özel maddeler ile korona virüsü başta olmak viral enfeksiyon ve virüslere karşı dezenfekte işlemi yaptı.



"Dezenfekte çalışmaları sıklaştırıldı"



Kent genelinde toplu taşımada kullanılan araçlar ve ortak kullanım alanlarında düzenli aralıklarla dezenfekte çalışması yaptıklarını belirten Sağlık İşleri Daire Başkanlığına Bağlı Vektörle Mücadele Merkezi Mesul Müdürü Senem Erol, korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ilaçlama çalışmalarını daha da sıklaştırdıklarını söyledi. Vatandaşlarda korona virüsü ve viral enfeksiyonlara karşı ciddi tedirginlik olduğunu anlatan Erol, "Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Mehmet Emin Bilmez'in talimatları doğrultusunda, son aylarda Çin başta olmak üzere diğer ülkelerde de görülen korona virüsü, viral enfeksiyon ve diğer virüslere karşı belediyemize ait otobüsler, özel halk otobüsleri ve minibüslerde ekiplerimiz ilaçlama ve dezenfekte işlemini geçekleştiriyor. Vatandaşlarımızın toplu taşıma araçlarını daha sağlıklı bir şekilde kullanmaları için bu işlemleri belli periyotlarla yapıyoruz. Bu sayede vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla toplu taşıma araçlarımızı tercih edebilirler" dedi.



Yapılan çalışmalardan dolayı Van Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür eden 4 Nolu Minibüsçüler Kooperatifi Başkanı Yusuf Siyahkaya ise "Yolcularımız son zamanlarda tedirginlik yaşıyorlardı. Van Büyükşehir Belediyemizin yaptığı bu çalışmalar sayesinde vatandaşlarımız bir nebze de olsa rahat bir nefes aldı. Bu son derece önemli bir çalışmadır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - VAN