Van'da korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması - Son Dakika
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Van'da korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması

7 saat önce

Van'da korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması Van Büyükşehir Belediyesi korona virüsü için önlemlerini arttırdı Van Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminalinde korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışması yaptı.

Van'da korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması

Van Büyükşehir Belediyesi korona virüsü için önlemlerini arttırdı

VAN - Van Büyükşehir Belediyesi, şehirlerarası otobüs terminalinde korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışması yaptı.

Van'da korona virüs salgınına yönelik tedbirler alınmaya devam ediyor. Son olarak virüsün ülkemizde de bir kişide rastlanmasının ardından tüm ortak kullanım alanlarında dezenfekte işlemlerini sıklaştıran Van Büyükşehir Belediyesi, ilaçlama çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.

Her gün binlerce araç ve insanın uğradığı şehirlerarası otobüs terminalinde Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, otogar içerisinde bulunan yazıhaneler, lavabolar, otobüslerin içi ve otogarda bulunan ticari taksilerde dezenfektan işlemi gerçekleştirdi.

Yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Adil Allahverdi, korona virüsü gündemde olmadan da rutin olarak yürütülen çalışmaların hız kazandığını ifade etti. Allahverdi, "Merkez ve tüm ilçelerimizde bulunan toplu taşıma araçlarında, camilerde, lavabolarda, tüm okullarda olduğu gibi ciddi bir araç ve insan yoğunluğunun olduğu otogarda da dezenfekte çalışmalarımızı yürütüyoruz. Güçlü bir personel kadromuz var. Bu çalışmalarımızın rutin olarak devam edeceğini belirtmek istiyorum" dedi.

Van'da korona virüsüne karşı dezenfekte çalışması

Türkiye Sağlık İşçileri Sendikası, Van, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:56 Kaynak: İHA
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