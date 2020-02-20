Van'da korona virüsüne karşı tedbirler alınıyor - Son Dakika
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Van'da korona virüsüne karşı tedbirler alınıyor

14 dakika önce

Van'da Korona virüsüne karşı tedbirler alınıyorİRAN'ın Kum kentinde korona virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası, Türkiye'nin İran sınırında bulunan Van'da Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan toplantıda virüse karşı acil...

Van'da Korona virüsüne karşı tedbirler alınıyor

İRAN'ın Kum kentinde korona virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası, Türkiye'nin İran sınırında bulunan Van'da Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez başkanlığında yapılan toplantıda virüse karşı acil tedbirler alınması kararlaştırıldı.

İran'ın Kum kentinde korona virüsü nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi sonrası İranlı turistlerin yoğun olarak geldiği Van'da, Vali Bilmez alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi için toplantı yaptı. Valilikte yapılan toplantıya, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ, İl Sağlık Müdürü Mahmut Sünnetçioğlu, Doğu Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Hayrettin Yıldırım, İl Göç İdaresi Müdürü Cuma Omurca, 6. Hudut Tugay Komutanlığı ve ilgili kurumlardan temsilciler katıldı. Toplantıda Vali Bilmez, korona virüsünün İran'da ortaya çıkmasıyla bazı tedbirlerin alınmasının zorunlu hale geldiğini belirterek, genel durum değerlendirmesi yaptı.

Alınacak tedbirlerin istişare edildiği toplantıda Öncelikle Türkiye-İran sınırı Saray İlçesi'ndeki Kapıköy Gümrük Kapısına termal kamera montajı yapılması, sağlık odası kurulması ve yabancılarla irtibat halinde olan gümrük kapısında çalışan personelin koruyucu maske ve ekipman kullanması ile (covid-19) korona virüsü hakkında eğitimden geçirilmesi kararı alındı. Geri Gönderme Merkezi ön kabul birimine termal kamera kurulması ve personelin virüs hakkında eğitilmesi, sınır birlikleri personeline de yine virüs hakkında bilgilendirme eğitimi verilmesinin önemine dikkat çekildi.

Virüs hakkında bastırılacak bilgilendirme afişlerinin Türkçe, Farsça, İngilizce Kapıköy Gümrük Kapısının çeşitli yerlerine asılması alınan kararlar arasında. Ayrıca, İran'dan Türkiye'ye karayolu ve demiryolu ile giriş-çıkışları sınırlandırılması konusunun da bakanlığın görüşünün alınması karara bağlandı.

Van'da korona virüsüne karşı tedbirler alınıyor

Emin Bilmez, Türkiye, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 11:10 Kaynak: DHA
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